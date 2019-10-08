Российский космонавт рассказал о традициях перед стартом

Москва, 8 октября. Космонавты соблюдают ряд традиций перед выходом в открытое пространство, чтобы полет прошел успешно. О них во Всемирную неделю космоса рассказал 55-й космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров.

Александров совершил два полета в космос: первый состоялся в 1983 году на корабле «Союз Т-9», его напарником и бортинженером корабля выступил Владимир Ляхов, второй — в 1987 году, совместно с Александром Викторенко и сирийским космонавтом-исследователем Мухаммедом Ахмедом Фарисом в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-3».

«Традиции у нас нерушимые. Так уж сложилось. Конечно, накануне старта нужно посмотреть фильм «Белое солнце пустыни», а по дороге к стартовому комплексу обязательно выйти из автобуса и последний раз «сходить» на колесо», — рассказал в интервью Nation News космонавт.

Александров сообщил, что астронавты всегда берут с собой в полет вещи из дома и фотографии близких. Также мужчина подчеркнул, что никто не пишет завещания.

Что касается традиции общего просмотра «Солнце пустыни», то, по словам Александрова, она возникла с подачи журналистов.

«Дело было в Евпатории в начале 70-х, когда мы в очередной раз приехали в Центр управления кораблями. Как-то раз журналисты привезли в Евпаторию только что вышедший фильм «Белое солнце пустыни». Нам фильм очень понравился. И тогда решили, что будем его смотреть перед каждым стартом на Байконуре», — поделился воспоминаниями астронавт.

Космонавт отметил, что они с коллегами по молодости любили пошутить друг над другом — то выносили кого-нибудь из экипажа в кровати перед стартом куда-нибудь, а один из космонавтов перед контрольным взвешиванием спрятал от медиков весы, так как перед полетом оказался весом чуть больше, чем установлено нормами.

Александров сказал, что не разделяет новые традиции молодых космонавтов. Так, космонавт считает неправильным привозить семью и друзей экипажа перед стартом. По мнению дважды Героя Советского Союза, таким образом командировка превращается в «шоу какое-то».