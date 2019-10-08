Токио, 8 октября. Япония считает, что ее суверенитет распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил, и позиция Токио на этот счет не меняется. Об этом рассказал премьер-министр государства Синдзо Абэ.

Политик выступил в ходе парламентских прений с лидерами оппозиционных партий. По словам Абэ, суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. Так японская сторона называет российские южные Курильские острова.

Абэ считает, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил. Как пишет KP.Ru, Абэ подчеркнул, что в этом позиция Токио неизменна. По данным «АиФ», премьер уточнил, что заявления о каком-либо отходе Японии «от базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности». Кроме того, японский премьер добавил, что Токио и Москва в последнее время значительно продвинулись в обсуждении по вопросам Курил.

Напомним, что между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны, поскольку Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. В 1956 году СССР был готов заключить мирный договор, а после рассмотреть возможность передачи Шикотана и Хабомаи японской стороне, однако Токио не отказался от претензий на все острова, и мирный договор не был заключен.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания договора. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с Москвой.