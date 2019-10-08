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Российский плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США на Дальний Восток

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Российский плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США на Дальний Восток

Москва, 8 октября. Российский плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию. Пусковую платформу проекта уже подготовили к транспортировке. 

По данным источников РИА Новости, с платформы сняли американский информационно-связной блок компании Boeing и оборудование украинского производства для ракеты «Зенит». Однако это еще не все. Чтобы перебазировать платформу из Лонг-Бич в США на Дальний Восток, нужно получить разрешение Госдепа. Сейчас стороны ведут переговоры по этому поводу, пишет KP.RU.

Владельцем «Морского старта» является российская компания S7 Space. Сумма сделки составила 150 млн долларов. В эту сумму входит и вывод объекта из консервации. В марте компания заморозила контракт на производство 12 украинских ракет-носителей «Зенит 3SL». Эта средне-тяжелая ракета способна доставлять на геопереходную орбиту 6,1 тонны грузов.

После заморозки стартов выпускаемого на Украине носителя, предлагается использовать российскую ракету «Союз-5» («Иртыш») или одну из ее модификаций.

Как отмечает телеканал «Царьград», разговоры о том, что надо перенести «Морской старт» из США, начали вести еще в 2013 году. В качестве возможных вариантов для размещения платформы рассматривалась и Советская Гавань, и Вьетнам, и даже Крым. 

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Источник: РИА Новости
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