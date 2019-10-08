В Госдуме оценили слова спецпредставителя ОБСЕ об исторических связях России и Крыма

Если слова спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика об исторических связях России и Крыма удивляют посла Украины в Австрии Александра Щербу, значит, он плохо знает историю. Таким мнением в беседе с Федеральным агентством новостей поделился зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Спецпредставитель ОБСЕ в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit рассказал о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

В ходе дискуссии Сайдика попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму о воссоединении с Россией. Однако он отказался оглашать свою позицию по этому вопросу.

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс», — уточнил спецпредставитель ОБСЕ.

Позже Сайдик, взяв слово, кратко напомнил всем присутствующим об истории Крыма. Он указал, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет - в составе Украинской ССР, «а до этого была Российская империя».

Эта позиция спецпредставителя ОБСЕ удивила присутствовавшего в зале посла Украины в Австрии Александра Щербу.

Как отмечает Алексей Чепа, Мартин Сайдик сказал правду и уточнил кому, согласно истории, принадлежал Крым.

«Если эти слова спецпредставителя ОБСЕ удивляет посла Украины, то, значит, он историю не знает», — заявил Чепа в беседе с ФАН.

Так или иначе есть люди, которые имеют свою позицию, и при этом они мыслят и думают, подчеркивает парламентарий.

«Они знают историю и как развивались события в жизни этих стран. Они имеют свою точку зрения. Таких людей много. Кроме того, все знают, что референдум в Крыму прошел в правовом поле. Поэтому многим трудно возражать против этого», — рассказал депутат.

Крым был передан в состав УССР в 1954 году по личной инициативе Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который объяснил этот шаг «общностью экономики и территориальной близостью» между Крымской областью и Украинской Советской Социалистической Республикой.

В 2014 году после государственного переворота на Украине и прихода к власти в Киеве антироссийски настроенного правительства в Крыму прошел всенародный референдум, по итогам которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым «временно оккупированной территорией».

Москва неоднократно указывала, что полуостров вошел в состав РФ в соответствии со свободным волеизъявлением народа и в полном соответствии с нормами международного законодательства. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым окончательно. В самом Крыму также напоминали властям Украины о принадлежности полуострова к России.