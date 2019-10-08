Мультсериал «Южный парк» заблокировали в Китае

Пекин, 8 октября. На территории Китая заблокировали для просмотра все эпизоды анимационного сериала США «Южный парк». Причина — высмеивание в телешоу интернет-цензуры КНР.

Сериал оказался недоступен на крупных китайских интернет-сервисах — стриминговом Youku, в микроблогах Weibo и крупнейшем онлайн-форуме Baidu Tieba, сообщает The Hollywood Reporter.

При попытке набрать вручную ссылки, связанные с мультсериалом, пользователи Baidu Tieba попадают на страницу, где указано «в соответствии с действующими законами и правилами этот раздел временно закрыт».

Китайские власти приняли такое решение после того, как 2 октября в эфир вышла серия под названием Band in China («Группа в Китае»). В выпуске «Южного парка» о музыкальной группе хотят снять фильм. Однако для того, чтобы картина вышла на китайском рынке, ее сюжет приходится все время изменять из-за норм интернет-цензуры.

В начале осени комитет по защите журналистов представил рейтинг стран с жесткой цензурой. Лидерами рейтинга стали Эритрея, КНДР и Туркмения, также в топ попали Саудовская Аравия и Китай.

«Южный парк» — американский мультсериал, первая серия которого вышла в 1997 году. Основное действие происходит в вымышленном городе Южный Парк штата Колорадо, его главные герои — четверо школьников. В сериале много черного юмора и иронии, из-за чего «Южный парк» часто попадает в эпицентр скандала.