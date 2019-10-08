Заворотнюк выписали из московской клиники, сообщили СМИ

Москва, 8 октября. Актрису Анастасию Заворотнюк, у которой предположительно диагностировали рак мозга, выписали из московской клиники. Об этом сообщили СМИ.

Последний месяц Заворотнюк проходила лечение в клинике «Европейский медицинский центр». На данный момент врачебные мероприятия в стационаре завершены, а обслуживание актрисы по ОМС закрыто.

По данным Telegram-канала Mash, Заворотнюк выписали несколько дней назад, при этом артистка все еще находится в тяжелом состоянии. Авторы канала сообщают, что актриса продолжит лечение в другом медицинском учреждении: об этом родные Заворотнюк рассказали врачам.

Напомним, в сентябре СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. По данным средств массовой информации, звезда сериала «Моя прекрасная няня» перенесла несколько серьезных операций. Семья актрисы не дает никаких официальных комментариев по поводу ее болезни. Более того, концертный директор артистки Стас Христов от лица родных Заворотнюк попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

Ранее нейрохирург Павел Шнякин оценил шансы Заворотнюк на выздоровление. По его словам, победить глиобластому, которую предположительно нашли у актрисы, на данный момент невозможно. Также врач сообщил, что такая опухоль развивается очень стремительно, и для появления тяжелых симптомов достаточно двух–трех месяцев, пишет «ФедералПресс».