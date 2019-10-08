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Умер заслуженный юрист России Юрий Иутин

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Умер заслуженный юрист России Юрий Иутин

Москва, 8 октября. Ушел из жизни заслуженный юрист России, вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Иутин. Ему было 68 лет. О трагическом известии сообщила пресс-служба ФНП.

На посту вице-президента палаты Иутин, в частности, курировал развитие Единой информационной системы нотариата, ее публичных онлайн-сервисов, программу поддержки нотариальной деятельности в малонаселенных и труднодоступных местностях и ряд других социально значимых вопросов.

Иутину удалось превратить нотариат в институт защиты прав в новых форматах общественных отношений. Президент ФНП Константин Корсик подчеркнул, что главным приоритетом для Иутина всегда было общественное право. Он всегда отличался системным и ответственным подходом к решению самых сложных задач.

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