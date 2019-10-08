Россия разрабатывает поправки к санкционному механизму Совета Европы

Москва, 8 октября. Россия разрабатывает собственные поправки к французскому механизму, который предполагает наказание того или иного государства за нарушение норм Совета Европы (СЕ). Об этом рассказали в постпредстве РФ при организации.

Ранее Франция предложила разработать механизм, который позволит реагировать на «нарушение уставных обязательств или неуважение к стандартам, фундаментальным принципам и ценностям СЕ». Предполагается, что данный механизм сможет запустить любой из трех институтов СЕ — Комитет министров (КМСЕ), Парламентская ассамблея (ПАСЕ) или Генеральный секретарь. Причиной для введения санкций может стать нарушение любого из принципов: верховенства права, гарантирования прав человека и плюралистической демократии, уважения международного права.

В постпредстве «Известиям» рассказали, что Россия не возражает против данной идеи. Однако в Москве отметили, что работа над проектом идет слишком быстро. Для России принципиально, чтобы данный механизм «был транспарентен и основывался на Уставе СЕ».

Франция представила свое предложение в конце лета. Париж рассчитывает, что инициатива будет одобрена в ходе январской сессии ПАСЕ 2020 года. При этом эксперты полагают, что при нынешних противоречиях запуск такого механизма может не только не поспособствовать сотрудничеству, но и усилить конфронтацию.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что хотела бы посетить Россию с целью обсуждения некоторых насущных вопросов. Даты своего визита она пока не называла, но есть вероятность, что генсек СЕ приедет в Москву осенью.