Москва, 8 октября. Минобороны в случае объявления военного положения в России планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт.

Как рассказали в военном ведомстве, из них будут формировать отдельные автосанитарные роты. При этом в мирное время машины будут перевозить военных на службу в крайних случаях с выплатой компенсации. Новый порядок перевозки раненых с помощью автобусов отработали во время учений «Центр-2019».

Минобороны РФ планирует использовать рейсовые автобусы при военном положении. Как пишет газета «Известия», во время тренировок военных в Новосибирске организовали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи доставляли в госпитали. Как уточнили в министерстве обороны, в ходе учений машины переделали из пассажирских в медицинские.

Ранее американские ученые выяснили, что будет с Землей в случае ядерной войны между РФ и США. Ученые Ратгерского университета в Нью-Брансвике выяснили, что трагедия может произойти по любой случайности — кибератаки, компьютерного сбоя или из-за нестабильности одного из мировых лидеров. Эксперты отметили, что из-за конфликта произойдут пожары в городах и промышленных зонах.

В большей части Северного полушария температура даже летом будет ниже нуля. Человечество начнет вымирать из-за голода и морозов. Испанская газета ABC со ссылкой на исследование Ратгерского университета в Нью-Брансвике отмечает, что в этот период умрут 7,7 миллиарда людей.