Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Лос-Анджелес, 8 октября. Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.

Семья была замечена на улицах Лос-Анджелеса, пишет Daily Mail. На снимках, которые удалось сделать поджидавшими звезду папарацци, мальчик одет в розовый девичий купальник. На других фото он предстает в серой юбке.

Отметим, сын актрисы нередко щеголяет в платьях и других типично девичьих вещах. Терон нередко критикуют за подобный подход к воспитанию, но она игнорирует общественное возмущение. Не так давно кинозвезда заявила, что ее сын на самом деле девочка.

«Она (Джексон — прим. ФАН) посмотрела на меня, когда ей было всего три года, и сказала «Я не мальчик». Вот и все, теперь у меня есть две прекрасные дочери, которых я буду оберегать как любой нормальный родитель», — заявила она в одном из интервью.

Актриса воспитывает также трехлетнюю дочь (родившуюся девочкой) Августу. Оба ребенка Терон — приемные.

К слову, в Голливуде есть и другие примеры «свободного» воспитания детей. В июле нынешнего года актриса Меган Фокс появилась на публике с сыновьями, одетыми в девичьи платья. Тогда она заявила, что считает абсолютно нормальным, когда ее мальчики ходят в школу в женской одежде.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина раскритиковала подобный подход к воспитанию ребенка. В своем Instagram она назвала подобные факты «шоком» и предрекла серьезные проблемы американскому обществу.