Москва, 8 октября. Российская актриса и телеведущая Анна Михалкова показала, как выглядит без косметики и фотошопа. Снимок она выложила в Instagram.

В последние годы она заметно похудела и, по мнению поклонников, помолодела лицом. Из-за этого в Сети появились слухи, что актриса сделала пластические операции. Актриса Анна Михалкова развеяла слухи о пластической операции одним фото. Михалкова опубликовала в социальной сети фото, на котором лежит в розовом свитшоте. Видно, что на ее лице нет макияжа.

За полгода Михалкова сбросила 15 килограммов лишнего веса без изнуряющих диет. Поклонники радовались: «Ура, наконец-то Михалкова взялась за себя!».

Однако, как писали средства массовой информации, решилась на преображение актриса не ради внешнего вида, моды на худобу или, тем более, общественного мнения. К этому ее подтолкнули проблемы со здоровьем. Актриса устраивала один раз в неделю фруктовый разгрузочный день.

«Не было какого-то специального решения, гипертония мне помогла. Это была необходимость: сбросить вес, чтобы стабилизировать давление. Я занялась спортом, еще все это проходило на нервной почве — и похудела. Сейчас в моей жизни нет никакого ЗОЖ», — призналась она в одном из интервью.

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