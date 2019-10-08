Россиянам рассказали, как правильно совершать покупки в Интернете

Москва, 8 октября. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что обращать внимание при совершении онлайн-покупок.

В первую очередь, рекомендуют специалисты, нужно определить «подлинность» сайта, на котором вы хотите совершить покупку. На веб-странице в обязательном порядке должна быть указана вся информация о магазине.

«Обратите внимание, что на странице веб-сайта должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также продавец обязан предоставить клиенту информацию об основных потребительских характеристиках товара, месте изготовления, условиях его приобретения и доставки, сроке годности и гарантии, а также о порядке оплаты и правилах возврата.

Ведомство обращает внимание россиян на то, что покупатель, получив некачественный товар, может отказаться от покупки, а продавец должен вернуть деньги или сделать замену.

«Даже если вы оплатили товар путем перевода средств на счет третьего лица, это не освобождает продавца от обязанности осуществить возврат уплаченной покупателем суммы при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества», — подчеркивает Роспотребнадзор.

Ранее «Известия» сообщили, что оплата покупок в Сети с помощью гаджетов в России будет упрощена. Новый механизм, получивший название «мгновенный счет», начнет работать через систему быстрых платежей уже в ноябре.