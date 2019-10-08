Москва, 8 октября. В Американской ассоциации кардиологов заявили, что примерно 90% женщин в определенный период жизни имеют один или несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом эксперты успокоили, что 80% недугов можно предотвратить. Специалисты рекомендовали раз в год ходить на профилактическое обследование. Кроме того, нужно спать не менее восьми часов в сутки, вовремя снимать стрессы.

Как пишет издание Medical Express, помогут хороший сон и сбалансированное питание.

Ученые выявили свойство желудка «предупреждать» о сердечном приступе. Врачи посоветовали сообщить медикам о возможных осложнениях при беременности, если они были, и знать симптомы сердечного приступа. Среди последних: боль и дискомфорт в области груди, одышка, тошнота, боль в плече, может возникнуть ощущение, что желудок как будто переполнен.

Ранее российские ученые предложили новый способ восстановления тканей сердца после инфаркта. Специалисты из Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) заявили, что теперь трансплантация органа не является необходимостью.

Как подчеркнул заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского университета Александр Герасименко, пациентов будут лечить с помощью специальных тканеинженерных «заплаток». Они постепенно замещают собой патологические ткани. В настоящее время методику испытывают на крысах и кроликах. Специалисты отмечают, что форму «заплаток» моделируют на компьютере. Для этого в Сеченовском университете разработали специальную программу.