Новая возрастная маркировка может появиться в России

Москва, 8 октября. Депутаты Госдумы РФ переработали законопроект об изменении возрастной маркировки произведений литературы, кино и искусства. Документ предлагает ввести более общую систему рекомендаций без указания конкретного возраста.

При переработке законопроекта к первому чтению учитывались предложения различных ведомств. Если поправки утвердят в Госдуме, то теперь произведения искусства будут обозначаться следующим образом: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей». Также можно будет использовать и другие сходные по смыслу словосочетания. При этом обозначение «18+» в законе сохранится, но теперь организаторам различных культурных мероприятий не нужно будет использовать избыточную промежуточную маркировку, например, «0+» и «6+».

Внести изменения в законопроект еще в мае текущего года предложили члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. Они указали, что следование закону № 436-ФЗ («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») привело к появлению маркировки «18+» на произведениях классической литературы, пишет «Вечерняя Москва». В новой редакции уточнены образовательные программы, книги из которых можно будет распространять без специального знака информационной продукции.

«Новая редакция законопроекта позволит избежать неоднозначного трактования федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» при его правоприменении», — рассказала Ямпольская РИА Новости.

Отметим, что еще в июне президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству разработать предложения по совершенствованию закона о защите детей от вредной информации. Глава государства распорядился исключить из закона маркировку «0+».