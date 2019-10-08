Москва, 8 октября. Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play. В список исследуемых вошли 49 приложений (25 для iOS и 24 для Android).

Проанализировав 68 параметров, эксперты выявили лучшие из них. Роскачество назвало лучшие мессенджеры. Отмечается, что лучшие результаты показали WhatsApp, Viber и «Скайп» на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android. Как говорится в сообщении пресс-службы, небезопасных приложений выявлено не было, но у некоторых мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, что не дает права называть их защищенными.

При этом специалисты признали наиболее функциональными приложениям, как на iOS, так и на Android, приложения «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». По их мнению, самыми удобными на iOS можно считать Facebook Messenger, Threema и «Скайп». Как пишет газета «Известия», на Android — Threema, «ВКонтакте» и «Скайп».

Ранее Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний составило топ-10 лучших смартфонов. Отмечается, что новые гаджеты были проверены по 231 параметру. Так, лидерами стали Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. Кроме того, в десятку лучших вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятую и вторую строчки соответственно. «Яблочным» iPhone X. S. Max и iPhone XS достались четвертое и седьмое места.

Специалисты отдали Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 шестое, девятое и десятое места.