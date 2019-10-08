Трамп похвастался новыми «невероятными» вооружениями США

Вашингтон, 8 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке «невероятных вооружений», в числе которых подводные лодки нового типа.

По словам Трампа, США могут продемонстрировать некоторые из новых вооружений уже в ближайшее время.

«Мы разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Что-то из них мы покажем, а что-то нет», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты развивают и обновляют ядерное оружие.

«Мы строим подводные лодки, о которых никто даже не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их применять», — сказал он.

Ранее глава Белого дома сообщил, что США завершили модернизацию своих ядерных сил. Тогда он подчеркнул, что на вооружение принято новое секретное оборудование, сделавшее американскую армию мощнее, чем когда-либо.

Отметим, при Трампе была утверждена ядерная доктрина США, предусматривающая дальнейшую модернизацию ядерной триады Соединенных Штатов. Вашингтон не отказался от вероятности того, что первым применит оружие массового поражения в случае конфликта.

Как пишет RT, по состоянию на начало сентября нынешнего года у США насчитывалось 668 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, ядерных ракет на субмаринах и тяжелых бомбардировщиков против 513 у России. Российская Федерация в свою очередь располагает 1426 боеголовками на этих носителях, тогда как у США их 1376. Обе страны при этом не выходят за рамки соглашения СНВ-III.