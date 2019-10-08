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Трамп похвастался новыми «невероятными» вооружениями США

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Трамп похвастался новыми «невероятными» вооружениями США

Вашингтон, 8 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке «невероятных вооружений», в числе которых подводные лодки нового типа.

По словам Трампа, США могут продемонстрировать некоторые из новых вооружений уже в ближайшее время.

«Мы разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Что-то из них мы покажем, а что-то нет», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты развивают и обновляют ядерное оружие.

«Мы строим подводные лодки, о которых никто даже не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их применять», — сказал он.

Трамп похвастался новыми «невероятными» вооружениями США

Ранее глава Белого дома сообщил, что США завершили модернизацию своих ядерных сил. Тогда он подчеркнул, что на вооружение принято новое секретное оборудование, сделавшее американскую армию мощнее, чем когда-либо.

Отметим, при Трампе была утверждена ядерная доктрина США, предусматривающая дальнейшую модернизацию ядерной триады Соединенных Штатов. Вашингтон не отказался от вероятности того, что первым применит оружие массового поражения в случае конфликта.

Как пишет RT, по состоянию на начало сентября нынешнего года у США насчитывалось 668 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, ядерных ракет на субмаринах и тяжелых бомбардировщиков против 513 у России. Российская Федерация в свою очередь располагает 1426 боеголовками на этих носителях, тогда как у США их 1376. Обе страны при этом не выходят за рамки соглашения СНВ-III.

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Источник: ТАСС
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