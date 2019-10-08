Москва, 8 октября. Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман заявил, что США «нужно развивать, а не уменьшать диалог с Россией». Об этом он говорит в своей статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

По словам политика, «легко инициировать санкции, но стало политически опасным обсуждать вопрос об их устранении». По словам бывшего дипломатического представителя, согласно последним подсчетам, 850 российских физических и юридических лиц находятся под санкциями. При этом анализ эффективности ограничительных мер не проводится.

Хантсман подчеркнул, что пришло время прекратить «молчать и прикрываться», говоря об отношениях Москвы и Вашингтона. По его мнению, целью американской стороны должна быть «Россия, которая будет и лучшим партнером, и более ответственным гражданином мира». Хантсман указал на необходимость развития диалога США с Россией.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения Крыма в состав РФ в 2014 году. Полуостров вошел в состав РФ после референдума. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.