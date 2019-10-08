Москва, 8 октября. Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье оказались самыми популярными направлениями России для санаторно-курортного отдыха осенью 2019 года.

Эксперты составили рейтинг городов и регионов России, наиболее востребованных для оздоровительных поездок. Были названы лучшие оздоровительные курорты России для отдыха осенью .

Учитывались данные о бронировании путевок с 1 сентября по 7 октября 2019 года. Как говорится на портале ТурСтат, в десятку также вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, находящиеся на Ставрополье, крымские Евпатория и Ялта, Белокуриха в Алтайском крае в Московской области.

Ранее Росстат назвал топ-10 самых популярных выездных направлений для туристов из РФ. Так, российские туристы чаще всего уезжают в Турцию. Ее посетило 2,649 млн россиян.

На втором месте — Абхазия. Ее посетили 1,852 млн российских туристов.

Третье место занимает Финляндия. В ней побывали 1,644 млн туристов из РФ. Также в списке популярных направлений находятся: Казахстан с 1,371 млн туристов, Китай — 1,077 млн, Украина — 1,057 млн, а также Эстония, Таиланд, Грузия и Германия.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина подчеркнула, что официальная методология по оценке въездных и выездных турпоездок была разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации. В соответствии с ней туристами также считаются люди, въезжающие в страну по частному приглашению или делам, на лечение или за различными товарами.