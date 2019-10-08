Сирийские саперы подорвали убежище боевиков в Идлибе

Дамаск, 8 октября. Саперы Сирийской Арабской Республики (САР) подорвали пещеру, служившую убежищем боевиков. Об этом рассказал журналистам командир саперного подразделения сирийской армии Имад Хасан.

Уничтоженная пещера находится в южной части провинции Идлиб. Боевики использовали это место в качестве хранилища для боеприпасов. Также террористы изготавливали здесь ударные беспилотники. Хасан сообщил, что в данном районе очень много пещер, которые использовались боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

«Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться», — рассказал сирийский военный.

Хасан также отметил, что боевики основательно обустроили свое убежище и наверняка находились в нем довольно продолжительное время. Саперы обнаружили в пещере так много мин, что, по словам командира подразделения армии САР, было безопаснее подорвать убежище террористов, чем заниматься разминированием, передает RT.

Кроме того, Хасан рассказал, что в убежище боевиков сирийские военные обнаружили не только мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, но и «довольно много» оружия производства США и других стран, входящих в блок НАТО. Все это оружие отправили на главный военный склад армии САР, сообщает телеканал «360».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Армии САР практически удалось освободить страну от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) на территории Сирии были уничтожены при содействии военных из РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.