ВВС Турции ударили по курдам в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Трамп грозит Турции, Турция бьет по Сирии США и Турция, вероятно, достигли соглашения по Сирии, но друг другу пока не очень доверяют. Во всяком случае американский лидер Дональд Трамп пригрозил Анкаре ни много ни мало полным уничтожением экономики. Это произойдет в том случае, если Турция пойдет наперекор «великой мудрости» президента Штатов — именно так (явно не без лести) он написал в своем Twitter. Ранее лидеры обеих стран провели телефонные переговоры о новой операции на Ближнем Востоке. Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует создать в Сирии так называемую зону безопасности. Уже появились сведения об ударах турецких ВВС по северу арабской республики, где расположена база курдских отрядов. Силы Вашингтона заблаговременно покинули этот регион. Правда, вновь неуслышанной осталась позиция Дамаска, который все эти действия считает грубым нарушением суверенитета.

США выйдут из Договора по открытому небу? Тем временем в Штатах вновь звучат идеи о выходе из очередного международного соглашения. Элиот Энгел, глава комитета по иностранным делам в Конгрессе США, заявил, что администрация Трампа может вывести страну из Договора по открытому небу. По мнению Энгела, эти действия будут выгодны Москве, так как не позволят Штатам и их партнерам собирать информацию о российских военных. Сам договор, в котором участвуют 34 страны, в том числе и Россия, позволяет государствам вести наблюдательные полеты над территориями друг друга. Белый дом на слова конгрессмена пока никак не отреагировал.

Россия готова помочь Африке Тем временем в ООН прошло очередное заседание Совета безопасности, на сей раз посвященное Африке. Предотвращение кризисов на континенте имеет важное значение для глобальной мировой стабильности — вот почему голос Африки сегодня необходимо услышать, а силы дипломатии востребованы как никогда. Такое мнение выразил постпред России при ООН Василий Небензя. В частности, наша страна выступает за усиление сотрудничества между мировым Совбезом и Советом безопасности Афросоюза. Небензя заверил, что Москва готова и дальше помогать континенту в решении проблем. «Действительно, задача предотвращать вооруженные конфликты была поставлена перед ООН и её Советом Безопасности еще при её основании. Почему эта задача должным образом не реализуется – большой вопрос. Возможно, дело в политической воле или её отсутствии. <…> Рассчитываем, что предстоящий первый в истории саммит «Россия-Африка» станет катализатором нашего взаимодействия с африканскими странами и придаст импульс нормализации ситуации на континенте», — Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН