Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о российских правах на Крым

Зальцбург, 8 октября. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крым до включения в состав УССР уже принадлежал России.

Сайдик высказался по поводу принадлежности Крыма в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit, где его попросили прокомментировать референдум 2014 года о воссоединении полуострова с Россией.

«Прошу понять, что я на тему Крыма не выражаю позицию, поскольку являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс», — ответил Сайдик.

Спустя некоторое время он снова взял слово и напомнил присутствующим, что во времена Советского Союза Крым около 30 лет находился в составе РСФСР, после чего его «передали» в состав Украинской ССР, а «до этого была Российская империя».

После этих слов присутствовавший на дискуссии посол Украины в Австрии Александр Щерба «выразил недоумение» по поводу позиции Сайдика.

Крым был передан в состав УССР в 1954 году по личной инициативе Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который объяснил этот шаг «общностью экономики и территориальной близостью» между Крымской областью и Украинской Советской Социалистической Республикой.

В 2014 году после государственного переворота на Украине и прихода к власти в Киеве антироссийски настроенного правительства в Крыму прошел всенародный референдум, по итогам которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно указывала, что полуостров вошел в состав РФ в соответствии со свободным волеизъявлением народа и в полном соответствии с нормами международного законодательства. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос с принадлежностью Крыма закрытым окончательно.

Ранее RT сообщил, что за девять месяцев 2019 года в Крыму побывали туристы из 159 стран мира.