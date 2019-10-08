В России может прекратиться производство крафтового пива

Москва, 8 октября. Производство крафтового пива может прекратиться в России в 2021 году, после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.

Положения документа будут обязательны к применению на территории РФ. Регламент не предусматривает производство крафтового пива, поэтому с 1 января 2021 года деятельность выпускающих напиток компаний будет приостановлена, отметили в Росстандарте.

Согласно документу, пивом с 2021 года будет считаться напиток, в составе которого содержится 80% солода, менее 2% сахаросодержащих продуктов и менее 20% несоложеного сырья. В настоящее время в России действуют ГОСТы, предусматривающие производство пшеничного, светлого и темного пива.

Введение единого стандарта на выпуск крафтового пива не планируется, уточнили в Росстандарте.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», — цитирует представителя ведомства RT.

В Росстандарте считают, что некоторые сорта крафтового пива можно отнести к контрафакту, так как их производство не узаконено никакими документами.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в минувшем сентябре пиво стало самым популярным в России алкогольным напитком. В топ-5 самых востребованных также вошли вино, водка, коньяк и сидр. Последний вытеснил из рейтинга шампанское, которое занимало пятое место в прошлом году.