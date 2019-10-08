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Допрошенная в США депутат Госдумы Юмашева вылетела в Москву

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Допрошенная в США депутат Госдумы Юмашева вылетела в Москву

Москва, 8 октября. Подвергнутая агентами ФБР неправомерному допросу депутат Госдумы Инга Юмашева в понедельник вечером вылетела из Нью-Йорка в Москву.

Юмашева участвовала в проходившем в Сан-Франциско (штат Калифорния) российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс», откуда в понедельник прибыла в Нью-Йорк. Никаких проблем во время прохождения паспортного контроля, регистрации на рейс у депутата не возникло, сообщает ТАСС.

Юумашева вылетела из Нью-Йорка рейсом «Аэрофлота» SU-103 в 19.16 по местному времени (02.16 вторника по Москве). Согласно расписанию, депутат прибудет в аэропорт Шереметьево в 11.05 по московскому времени.

Прилетевшую в США Юмашеву задержали для допроса в аэропорту Нью-Йорка, сообщило со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова RT. Российское посольство направило в Госдеп США ноту протеста. В диппредставительстве назвали действия американской стороны неприемлемыми и возмутительными.

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Источник: ТАСС
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