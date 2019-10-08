В России разработали «энергофермы» для подводных течений

Москва, 8 октября. Российская компания «Энергоинновации» приступит к тестированию «энергоферм» для получения электричества из морских и подводных течений.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ), опытная эксплуатация подводных «энергоферм» начнется в следующем году.

«Осенью 2019 году планируется испытать прототип устройства «Ныряющее крыло». Тесты пройдут в бассейне, где создаются специальные условия. Если испытания пройдут успешно, то в следующем году установка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию», — рассказали агентству в НТИ.

Разработчикам уже удалось преобразовать поток течения в механическую энергию, следующим этапом станет преобразование ее в электрическую энергию. Опытные испытания в 2020 году могут пройти на российских реках, а также в Черном море.

Аналогичных установок, по словам специалистов, нет ни в России, ни в мире. Существующие образцы могут работать лишь при скоростях течения от метра в секунду и выше. Российским инженерам удалось добиться работы «Ныряющего крыла» при скорости в 0,3 метра в секунду, этот показатель планируется уменьшить в дальнейшем.

Подводная «энергоферма» может использоваться в местах с небольшими глубинами и не препятствует судоходству. Во время работы она совершает движения, внешне похожие на ныряние, отсюда название «Ныряющее крыло».

В компании «Энергоинновации» полагают, что такие энергофермы будут пользоваться спросом в разных странах, особенно в северных, где низкая доступность электричества сочетается с высокими ценами на топливо.

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