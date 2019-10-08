В США объяснили неприязнь поляков к украинским мигрантам

Варшава, 8 октября. Журналист американского издания Politico рассказал о притеснениях, избиениях и негативном отношении к работающим в Польше гражданам Украины.

Автор материала объясняет, что неприязнь к украинцам в Польше выросла на фоне прихода к власти известной антииммиграционной повесткой правоконсервативной партии «Право и справедливость» и отмены визового режима между Украиной и Евросоюзом. В издании отмечают, что иногда негативное отношение перерастает в насилие. К примеру, группа разгоряченных пассажиров избила не сумевшего включить польскую музыку водителя Uber.

Работающий в Варшаве, таксист из Харькова по имени Роман заявил, что клиенты часто интересуются его происхождением «с враждебным оттенком».

«Половина из них, если не больше, спрашивают для того, чтобы ты еще раз вспомнил, что ты не местный, не поляк. Подтекст тут такой: я не буду тебя оскорблять, но я тебе напомню, что ты отличаешься от нас», — посетовал водитель Uber.

Издание отмечает, что только в одном из регионов Польши в 2016 и 2017 годах было зафиксировано 44 тысячи преступлений на почве национальной неприязни в отношении граждан Украины.

По оценкам Национального банка Польши, в настоящее время в стране работает порядка 1,5 миллиона украинских граждан. Подавляющее большинство из них занято физическим трудом. По данным министерства социальной политики Украины, на сезонные работы за границу ежегодно отправляется до девяти миллионов украинцев, не считая нелегальных мигрантов.

Накануне Газета.ru сообщила, что в польском городе Владыславово избили двух гастарбайтеров из Украины. Инцидент произошел у одного из местных ночных клубов. На пострадавших со слезоточивым газом напали охранники заведения. Поводом послужило то, что мужчины разговаривали на украинском языке. В результате избиения один из пострадавших впал в кому на 18 дней.