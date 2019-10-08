Названы сроки появления в России умных «лежачих полицейских»

Москва, 8 октября. Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев заявил, что умные «лежачие полицейские» могут появиться в России в 2021 году.

Стоимость проекта по внедрению умных искусственных дорожных неровностей, самостоятельно решающих — поднимать барьер или нет, составляет около восьми миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет».

«Проект проходит экспертное обсуждение. Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные «лежачие полицейские» появятся в 2021 году», — рассказал агентству Федосеев.

Как ожидается, новые искусственные дорожные неровности позволят продлить работу подвески автомобиля на 40% — при условии соблюдения правил дорожного движения. Их внедрение также поможет снизить объем вредных выбросов за счет исключения необходимости тормозить и разгоняться на участках, где установлены «лежачие полицейские».

Принцип работы устройства заключается в том, что барьер будет подключен к электроприводу с возможностью интеграции с системой фиксации скорости машины. В зависимости от соблюдения ограничения скорости препятствие сможет опускаться или подниматься.

«Особенность технологии в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится», — отметил Федосеев.

Система, по словам специалиста, сможет функционировать дистанционно для пропуска машин скорой помощи и других экстренных служб. Главная сложность, подчеркнул Федосеев, заключается в определении оптимального расстояния между устройством фиксации скорости и барьером, поскольку внезапное появление на пути неровности может привести к аварийной ситуации.

Ранее «Газета.ру» сообщила о том, что в Москве начали тестировать систему, определяющую наличие ОСАГО при помощи дорожных камер.