Украинский режиссер высказался за запрет сериала «Сваты»

Киев, 8 октября. Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить сериал «Сваты» из-за снимающегося в нем российского актера Федора Добронравова.

По мнению Сеитбалаева, Добронравов придерживается «антиукраинских взглядов», поэтому сериал «Сваты» с его участием нельзя показывать на телевидении, а съемки многосерийной комедии нужно остановить.

Украинский режиссер указал, что Добронравов якобы «поддерживает оккупацию Крыма» и «убийство украинцев в Донбассе».

«Добронравов открыто через СМИ поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины. После Крыма начался Донбасс, то есть он поддерживает убийство украинских граждан, части моего народа!» — заявил Сеитбалаев.

В 2017 году Киев запретил Добронравову въезд на территорию Украины, тогда же сериал «Сваты» без запрещен к показу на украинском ТВ. В марте нынешнего года ООО «Телерадикомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» в судебном порядке добились снятия этого запрета.

Как пишет «Газета.ру», летом 2019 года Госкино Украины обратилось к руководителю страны Владимиру Зеленскому с просьбой отменить показ «Сватов» на телеканале «1+1».

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает Крым «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно указывала на то, что полуостров вернулся в состав РФ в результате свободного волеизъявления народа и в полном соответствии с международным законодательством. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос с принадлежностью Крыма закрытым окончательно.

Гражданская война в Донбассе началась после того, как жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признать правительство, пришедшее к власти в Киеве в результате госпереворота. В 2014 году действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в Донбассе так называемой «антитеррористической операции», ставшей по сути карательным походом против собственного народа. Жертвами братоубийственного конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.