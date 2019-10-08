США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу

Вашингтон, 8 октября. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от штата Нью-Йорк, демократ Элиот Энгел.

«Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага», — говорится в направленном помощнику американского президента по нацбезопасности Роберту О'Брайену письме.

Конгрессмен отметил, что с момента вступления в силу в 2002 году документ обеспечивал военную транспарентность стран-участниц. Выход из соглашения США будет выгоден России и навредит союзникам, партнерам и интересам Соединенных Штатов в области безопасности, считает Энгел. По его словам, ДОН позволяет США и их союзникам отслеживать дислокацию военных РФ и «собирать информацию о российских действиях на Украине».

Энгел подчеркнул, что отказ от соглашения подорвет доверие к США как к предсказуемому и надежному партнеру в обеспечении европейской безопасности и повлечет разделение трансатлантического союза. Конгрессмен заявил, что «возможность изменения статуса» договора должно быть частью открытого процесса, который включает консультации с Конгрессом и четкие разъяснения намерений другим участникам соглашения.

Конгрессмен напомнил, что за последнее десятилетие отношения между Вашингтоном и Москвой стали более напряженными и сложными. Энгел отметил важность диалога с Россией «в условиях нарастания напряженности и рисков просчетов». Политик подчеркнул, что соглашение продолжает обеспечивать интересы США в сфере безопасности.

Договор по открытому небу, подписан представителями 23 государств-членов ОБСЕ 24 марта 1992 года в Хельсинки. В разработке документа активно участвовала Москва. Договор предоставляет государствам-участникам право совершать облеты территорий друг друга и в соответствии с согласованными квотами вести наблюдения за военной деятельностью.