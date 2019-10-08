Сенаторы США пригрозили Турции санкциями и приостановкой членства в НАТО

Вашингтон, 8 октября. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить законопроект по санкциям против Турции в случае военной операции в Сирии.

По словам Грэма, он обсудил этот шаг с другими членами Сената США, заручившись поддержкой как со стороны соратников по Республиканской партии, так и демократов.

«Мы представим двупартийный законопроект по санкциям против Турции, если она вторгнется в Сирию, и призовем к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, которые помогали США в разрушении халифата ИГ1 (организация запрещена на территории РФ)», — сообщил сенатор.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Анкары на севере Сирии может начаться со дня на день. Он подчеркнул, что целью атаки будет зачистка приграничной сирийской территории от курдских сил самообороны с дальнейшим созданием там зоны безопасности для размещения беженцев из Сирии, которые находятся в Турции.

Лидер США Дональд Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если она «выйдет за рамки дозволенного» в Сирийской Арабской Республике.

Представитель арабско-курдского формирования «Сирийские демократические силы» Мустафа Бали пригрозил Анкаре «тотальной войной» в случае начала военных действий на приграничной территории.

Создание «зоны безопасности» на севере Сирии обсуждалось минувшим летом в ходе турецко-американских переговоров. Тогда стороны пришли к соглашению о создании координационного центра по совместным операциям.

Официальный Дамаск резко выступает против действий Турции, указывая на то, что они представляют собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и противоречат нормам международного права и уставу ООН.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в понедельник турецкая авиация нанесла удар по курдским формированиям в сирийской провинции Хасеке.

1 Организация запрещена на территории РФ.