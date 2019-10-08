В МИД РФ рассказали об итогах переговоров Лаврова с руководством Иракского Курдистана

Москва, 8 октября. В МИД РФ рассказали об итогах переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководством Иракского Курдистана в Эрбиле.

Глава российского внешнеполитического ведомства провел встречи с премьер-министром и президентом Курдского автономного региона (КАР) Масруром Барзани и Нечирваном Барзани, а также с председателем Демократической партии Курдистана Масудом Барзани.

«В беседах с руководством КАР была выражена готовность российской стороны к наращиванию взаимодействия с курдской автономией на взаимовыгодной основе и при учете принципа гармонизации региональных и общенациональных интересов Ирака», — сообщили по итогам встречи в МИД РФ.

По данным министерства, достигнуто взаимопонимание по вопросу продолжения предметных контактов соответствующих хозяйствующих структур с целью выхода на конкретные договоренности.

Лавров также подтвердил последовательную линию России в поддержку территориальной целостности, единства и суверенитета иракского государства. Министр отметил важность укрепления межиракского согласия в интересах всех основных этноконфессиональных групп и политических сил страны посредством инклюзивного национального диалога.

По итогам переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом Лавров заявил, что Багдад разделяет точку зрения России на ситуацию в районе Персидского залива, сообщило RT. Иракское руководство призывает все стороны снизить напряженность в регионе, подчеркнул министр.