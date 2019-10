Ученые установили связь между дымом из вейпов и онкологией

Нью-Йорк, 8 октября. Ученые из Нью-Йоркского университета установили, что дым вейпов вызывает рак легких у мышей.

Результаты исследования американских ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В работе приводятся доказательства связи между никотином, содержащимся в дыме электронных сигарет, и возникновением рака. Ученые пришли к выводу, что дым вейпов повреждает ДНК подопытных мышей и приводит к раку легких, а также мочевого пузыря.

Из 40 грызунов, которые в течение года подвергались воздействию пара электронных сигарет с никотином, примерно у каждой четвертой появился рак легких, а у 57,5% были выявлены предраковые поражения мочевого пузыря.

«Можно предсказать, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас могут появиться различные виды заболеваний. Через много лет, возможно, появится рак», — отметил ведущий исследователь проекта Мун-Шонг Тан.

