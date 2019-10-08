Поздравление Путину появилось в небе над Голливудом

Лос-Анджелес, 8 октября. Неизвестный самолет начертил в небе над Лос-Анджелесом хэштег VVP67, что, по мнению пользователей Сети, стало поздравлением президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Сразу несколько жителей Лос-Анджелеса опубликовали в соцсетях фотографии и видео того, как неизвестный самолет чертит в калифорнийском небе хэштег VVP67. Снимки сделаны с разных ракурсов, на некоторых из них видно, что послание делает небольшой самолет, закладывающий в небе головокружительные виражи.

Большинство пользователей Сети сошлись во мнении, что эта акция стала своеобразным поздравлением Владимира Путина с 67-летием — в понедельник российский лидер отпраздновал свой день рождения.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин провел этот день в кругу родных и близких. Ранее стало известно, что в минувшие выходные президент отдохнул в сибирской тайге в компании главы Минобороны России Сергея Шойгу.

На распространенных в Сети кадрах и снимках российский лидер в компании министра обороны РФ гуляют по осеннему лесу, любуются горными пейзажами и собирают грибы. В качестве сувенира Путин взял таежную шишку.

Отметим, это не первый случай, когда Путин отдыхает в Сибири. В прошлом году во время отпуска он побывал в Туве, где вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым сплавился на лодке по одной из рек, совершил прогулку по горам и собирал ягоды.

В 2017 году президент также провел два дня в Сибири. Тогда он занимался подводной охотой и рыбачил в горных озерах.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что Путин за годы работы на высших постах страны лишь несколько раз брал «отгулы» в свой день рождения, чтобы провести его в неформальной обстановке. Обычно 7 октября президент активно работал, принимая участие в совещаниях, встречах на международном уровне, наносил рабочие визиты в другие государства.