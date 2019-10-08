Россия рассчитывает, что генсек ООН обратит внимание на ситуацию с невыдачей виз

Москва, 8 октября. Россия рассчитывает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратит внимание на ситуацию с невыдачей американской стороной виз участникам ряда делегаций, включая российских дипломатов. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель поспреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

«Мы весьма заинтересованы в том, чтобы генеральный секретарь был активно вовлечен в решение этой проблемы», — заявил Кузьмин.

По словам дипломата, российская сторона рассчитывает, что генсек рассмотрит вопрос о том, чтобы воспользоваться предоставленной ему в рамках соглашения о штаб-квартире ООН прерогативой, которая включает «консультации с государством пребывания, вплоть до арбитража между ООН и США».

Говоря о приостановке работы занимающегося правовыми вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН Кузьмин сообщил, что делегация Ирана заявила о неготовности принять программу работы. Свою позицию Тегеран аргументировал ограничениями на передвижения на территории США и невыдачей виз

«Продолжаются консультации по этому вопросу. Основная причина в поведении государства пребывания, которое не выдает визы как Ирану, так и РФ, кубинской делегации и многим другим», — цитирует Кузьмина ТАСС.

Ранее была приостановлена работа занимающегося вопросами разоружения Первого комитета ГА ООН. Причиной послужило то, что США не выдали в необходимый срок визы трети российской делегации.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил в будущем году перенести работу комитета в Вену или Женеву, сообщила Газета.ru. Дипломат подчеркнул, что из-за непредоставления виз некоторым российским дипломатам страна лишается возможности «вести субстантивный диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности».