Проект пилотируемой ракеты «Ангара» должны разработать к концу года

Москва, 8 октября. Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П» для вывода на орбиту пилотируемого корабля «Орел» завершится к концу 2019 года. Об этом сообщили в ракетно-космической отрасли.

«Сейчас идет разработка проекта. Он должен завершиться к концу 2019 года», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

Работы по созданию «Ангары-А5П» находятся на начальной стадии. Источник агентства пояснил, что от обычной «Ангары-А5» новая ракета будет отличаться большей степенью резервирования, безопасности и надежности. Она будет спроектирована «в соответствии с требованием к пилотируемым средствам выведения пилотируемых космических аппаратов».

В агентстве отмечают, что к концепции запуска «Орла» «на тяжелой «Ангаре» предложил вернуться гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин. В 2017 году предыдущее руководство госкорпорации решило перенести запуски аппарата на ракету-носитель «Союз-5».

Источник издания подчеркнул, что это приводило к удорожанию «Союза-5» и сделало бы ракету коммерчески неконкурентоспособной. В результате было уточнено техническое задание по «Ангаре-А5М» и началась разработка версии «П» (пилотируемой). По словам источника агентства, новая «Ангара» будет иметь меньшие перегрузки во время отрывы от стартового стола, а также при разделении пилотируемого корабля «Орел» и третьей ступени.

Ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что в 2020 году «Роскосмос» планирует отправить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз». С 2009 года ежегодно выполнялось по четыре таких пуска к МКС. Причиной сокращения стали планы на старты кораблей США.