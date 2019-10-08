США внесли ясность в ситуацию с выводом войск из Сирии

Вашингтон, 8 октября. Уход американских военных из зоны турецкой операции на северо-востоке Сирии не означает, что США начали вывод своих войск, заявил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«Вывод от 50 до 100 американских военных… не является началом официального вывода из Сирии», — заявил чиновник.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон стремится к возвращению американских военных на родину, но «сейчас не время для подобных действий». Он уточнил, что военные будут перемещены в другой район Сирии, а не за пределы страны.

Чиновник также добавил, что США не поддерживают операцию Турции и «дали это четко понять».

Представитель Белого дома сообщил, что президент Дональд Трамп все еще намерен дать добро на вывод американских войск с Ближнего Востока.

6 октября глава Белого дома Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Позднее Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии перед операцией, которая, как ожидается, будет проведена Турцией к востоку от Евфрата. По его словам, окончательное решение о проведении операции может быть принято в ближайшие дни. Главной целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от вооруженных курдских формирований, а также создание там зоны безопасности. При этом вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

В понедельник разразился новый скандал после публикации в Twitter сообщения Трампа.

«Если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше», — пригрозил глава Белого дома.

Слова американского президента вызвали негодование международных политиков и ироничных смех у интернет-пользователей. Спустя несколько часов после публикации сообщения, под ним появились почти сто тысяч комментариев. При этом такое единодушие у пользователей бывает не часто. Некоторые называли его сумасшедшим, другие сравнивали с Волшебником из страны Оз, многие оставили ироничные гиф-анимации и картинки. Жители Турции в ответ пригрозили США расправой.