Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Вашингтон, 8 октября. Американский актер Джим Керри поделился карикатурой на лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Изображение артист опубликовал в микроблоге Twitter.

На рисунке глава Белого дома обращается к Зеленскому с фразой главного героя фильма «Крестный отец».

«Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — гвоорит Трамп на карикатуре.

В подписи к изображению Керри написал, что «Отец-мошенник» сделал президенту Украины «предложение, от которого невозможно отказаться».

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

В карикатуре, вероятно, обыгрывается ситуация с телефонным разговором Трампа и Зеленского, который произошел в июле. Представители Демократической партии в Конгрессе считают, что американский президент якобы пытался оказать давление на украинского коллегу, требуя, чтобы тот инициировал проведение расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена в обмен на предоставление финансовой помощи Украине.

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента президента Соединенных Штатов, пишет Газета.ru. Импичмент представляет собой привлечение главы государства к ответственности путем отстранения от должности по обвинениям в госизмене, коррупции и иных тяжких преступлениях.

В истории США процедура импичмента президента инициировалась лишь три раза. По оценке экспертов, на этот раз демократам едва ли удастся добиться цели, так как из 435 конгрессменов за импичмент выступает лишь 181. Для досрочной отставки президента требуется не менее половины голосов членов палаты представителей Конгресса.