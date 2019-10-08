Кинологи составили рейтинг самых вредных собак

Москва, 8 октября. Кинологи составили рейтинг наиболее упертых и вредных пород собак, которые очень плохо поддаются дрессировке. При этом такая «упертость» считается чертой характера питомца.

Самой вредной и упертой специалисты назвали афганскую борзую. Сохранившие свой внешний вид и характер от предков, такие собаки отзываются на оклик чуть ли не с десятого раза. Своенравных борзых кинологи даже сравнивают с кошками.

Второе место в рейтинге заняли басенджи. Их лай напоминает плач ребенка, а поведение — кошек: собаки этой породы постоянно умываются или прихорашиваются. При этом сделать из нее послушную собаку мало у кого получится, пишет портал dogs-dogs.ru.

Третью строчку занимают бульдоги. Преданные и благородные собаки могут быть замечательными охранниками. Но только в том случае, если у хозяина хватит терпения воспитать в них бесстрашного бойца.

В рейтинг также попали чау-чау благодаря их скверному характеру, ласковая, но крайне самоуверенная русская борзая, бладхаунд с не высоким интеллектом, но почти идеальным нюхом.

Одними из самых упрямых признаны и мастиффы. На них совершенно нельзя повышать голос, а воспитательные моменты должны быть именно короткими моментами.

Ранее стали известны самые популярные породы кошек среди россиян. Как сообщает «Газета.ру», самыми распространенными породами кошек в России являются британские и шотландские. За ними следуют мейн-куны и сибирские кошки. При этом чаще всего россияне заводят беспородных животных.

Самыми же популярными кличками для кошек стали Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Котов чаще всего называют: Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.