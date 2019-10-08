В Совфеде отреагировали на заявление Трампа об уничтожении турецкой экономики

Москва, 8 октября. Член оборонного комитета Совета Федерации РФ Франц Клинцевич оценил слова президента США Дональда Трампа об уничтожении экономики Турции. Мнением политик поделился в соцсети Facebook.

Глава Белого дома ранее пригрозил «разрушить экономику Турции», если она «перейдет границы» дозволенного. Заявление Трампа прозвучало на фоне намерения Анкары провести военную операцию на севере Сирии.

«Возможные действия Турции в Сирии, как и ответ на них, обещанный президентом США, неизбежно резко осложнят процесс мирного урегулирования в этой стране ... Могу только подтвердить, что Россия категорически выступает против вмешательства во внутренние дела Сирии какого-либо иностранного государства», — подчеркнул член Совфеда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя то же заявление Трампа, отметила, что действующий президент США стал первым из американских лидеров, кто не стесняется называть вещи, которые делали его предшественники, «своими словами». Об этом сообщила Газета.ru.

Ранее руководство США заявило, что американские вооруженные силы не будут участвовать в турецкой военной операции на севере Сирии. В Белом доме также подчеркнули, что теперь ответственность за всех боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1, задержанных за два года после разгрома группировки Соединенными Штатами, ляжет на Турцию.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что решение о военной операции к востоку от Евфрата на севере Сирии может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции станет очистка приграничной с Турцией территории от сил самообороны сирийских курдов, создание на ней зоны безопасности и размещение там сирийских беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.