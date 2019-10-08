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Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

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Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

Киев, 8 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе, один из которых включает отказ Киева от региона. С соответствующим заявлением он выступил в эфире одного их украинских телеканалов.

«Я вижу, как минимум, три варианта: попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад (Минск-2 – ред.). Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины», — заявил Пристайко в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам министра, в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются продолжить то, что начали в Минске его предшественники. Глава МИД Украины не исключил, что в случае неудачи реализации минских соглашений потребуется помощь мирового сообщества. По мнению Пристайко, нужна будет «миссия по поддержке мира на всей оккупированной территории».

Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Киев намеренно сорвал запланированное на 7 октября разведение войск в Донбассе.

Она напомнила, что план-график устранения нарушений включает в себя предоставление наблюдателям миссии ОБСЕ данных об исходном нахождении сил и средств на участке разведения около Петровского. ДНР свои обязательства выполнила, однако Киев отказался это делать, выступив с деструктивными заявлениями об обязательном соблюдении режима тишины в течение семи дней.

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Источник: РИА Новости
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