Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

Киев, 8 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе, один из которых включает отказ Киева от региона. С соответствующим заявлением он выступил в эфире одного их украинских телеканалов.

«Я вижу, как минимум, три варианта: попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад (Минск-2 – ред.). Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины», — заявил Пристайко в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам министра, в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются продолжить то, что начали в Минске его предшественники. Глава МИД Украины не исключил, что в случае неудачи реализации минских соглашений потребуется помощь мирового сообщества. По мнению Пристайко, нужна будет «миссия по поддержке мира на всей оккупированной территории».

Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Киев намеренно сорвал запланированное на 7 октября разведение войск в Донбассе.

Она напомнила, что план-график устранения нарушений включает в себя предоставление наблюдателям миссии ОБСЕ данных об исходном нахождении сил и средств на участке разведения около Петровского. ДНР свои обязательства выполнила, однако Киев отказался это делать, выступив с деструктивными заявлениями об обязательном соблюдении режима тишины в течение семи дней.