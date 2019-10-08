Лавров обсудил с представителем оппозиции Сирии перспективы урегулирования

Багдад, 8 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой политическое урегулирование конфликта в САР, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В понедельник в ходе рабочего визита в Багдад Лавров провел переговоры с Джарбой. По данным российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили «перспективы развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН».

Глава МИД РФ подтвердил неизменную позицию России в поддержке сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в сохранении своего военного присутствия в Сирии для поддержания безопасности. Речь, по его словам, идет о пункте материально-технического обеспечения «Тартус» и авиационной базе «Хмеймим».

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что военное присутствие РФ в САР стало возможным с полного согласия легитимных властей государства-члена ООН.