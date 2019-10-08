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Британский сторожевик HMS Mersey сопроводил группу кораблей ВМФ России в Ла-Манше

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Британский сторожевик HMS Mersey сопроводил группу кораблей ВМФ России в Ла-Манше

Лондон, 8 октября. Сторожевой корабль Соединенного Королевства HMS Mersey сопроводил группу из трех кораблей ВМФ России через пролив Ла-Манш. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Соединенного Королевства.

Уточняется, что в состав группы вошли сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий».

«Британский корабль должен завершить свою миссию сегодня, когда российские корабли покинут британские воды», — отметили  в военном ведомстве.

Днем ранее стало известно, что отряд из трех российских кораблей, следующих в Индийский океан, завершил прохождение Английского канала. Кораблям предстоит участие в российско-индийских учениях «Индра-2019».

В рамках учений по организации противолодочной обороны в Атлантическом океане боевые расчеты «Ярослава Мудрого» успешно справились с задачей по выявлению условного противника.

В январе 2018 года британский сторожевой корабль уже сопровождал группу российских кораблей. В военном ведомстве Соединенного Королевства назвали ситуацию «обычной практикой». Между тем, главный редактор журнала «Армия и флот» Дмитрий Шеремецкий связал действия Лондона с напряженными отношениями, сложившимися между Россией и странами Запада.

«Вы знаете, какая сейчас обстановка по отношению к России. И каждое наше движение сопровождается такими провокационными действиями. Ла-Манш — это не собственность Британии, хотя она почему-то считает, что пролив ей вроде как принадлежит, поэтому если кто-то проходит через него, то должен обращаться за разрешением», — цитирует эксперта RT.

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