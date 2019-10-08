Твит Трампа с угрозами Турции вызвал смех у пользователей Сети

Вашингтон, 8 октября. Пользователи соцсети Twitter ответили на твит президента США Дональда Трампа о его «великой и непревзойденной мудрости» ироничными сообщениями. Читатели микроблога Трампа сравнили его с Волшебником из страны Оз и призвали Мир не судить о США по словам его главы.

Ранее американский президент опубликовал твит, в котором пригрози Турции.

«Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше», — написал глава Белого дома.

Его слова вызвали негодование международных политиков и ироничных смех у интернет-пользователей. Спустя несколько часов после публикации сообщения, под ним появились почти сто тысяч комментариев. При этом такое единодушие у пользователей бывает не часто.

«Дорогой мир, как американский гражданин я прошу вас не судить нас или Америку по этому безумному сумасшедшему или его сторонникам. Это не то, кем мы являемся. Спасибо за поддержку в трудные времена», — пишет пользователь под ником @Kokomothegreat.

«Представьте себе, что вы идете в кабину для голосования и голосуете за парня, который говорит это», — возмутился @briantylercohen.

«Я в своей великой и непревзойденной мудрости» звучит как злокачественный нарциссизм Ким Чен Ына или Иосифа Сталина. Трамп — враг людей всего мира. Его переговоры с Северной Кореей развалились, и Трамп думает, что он может контролировать Турцию с помощью твердо сформулированных твитов», — иронизирует @eugenegu.

Некоторые уверены, что проблема куда шире, и опасаться гнева со стороны Трампа нужно не только другим странам, но и самим американцам.

«Независимо от того, насколько нестабильным мы считаем Трампа, он постоянно показывает нам, что мы недооценили истинную глубину проблемы. Однажды он соберется разбомбить Торонто или Бостон, и люди скажут, что не ожидали этого», — предупреждает @JRehling.

Среди комментариев пользователи также оставили большое количество ироничных картинок, мемов и гифок.

Great and unmatched wisdom. pic.twitter.com/V6dcejDexg — Jon Fish ???? (@lionel_jon) October 7, 2019

Одной из самых распространенных шуток оказалось сравнение Трампа с Волшебником из страны Оз.

pic.twitter.com/IVLVnRDmTy — sᴘᴏᴏᴋʏ ᴀᴄᴛɪᴏɴ ᴀᴛ ᴀ ᴅɪsᴛᴀɴᴄᴇ ᴄᴀᴛʜᴇʀɪɴᴇ???? (@C_doc_911) October 7, 2019

Много комментариев было и от жителей Турции.

«Забавно, как ты путаешь нас с другими странами, ни с Ираком, ни с Афганистаном. Однажды ночью мы можем прийти внезапно. Ты понял», — угрожает президенту США @OmerTurkantr.

«Я турок. Я видел сотни семей, сильно пострадавших от экономического кризиса, произошедшего здесь. Политики борются за счет использования простых людей, и у них даже нет приличия сожалеть о последствиях для жизней людей», — обратил внимание @GurkaynakGonenc.

«Турция является сильной страной. Она будет делать то, что должна, не опасаясь угрозы своему выживанию. Вы не можете напугать нас ни экономикой, ни чем-либо еще!», — предупредил Трампа @seldasoyer_.

Напомним, скандальный твит Трампа стал реакцией на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по словам которого, Анкара готова самостоятельно провести военную операцию в Сирии на территориях к востоку от реки Евфрат. По его словам, Анкара планирует очистить приграничную зону от сил самообороны курдов и создать в этом регионе зону безопасности.

Позднее в Министерстве обороны США заявили, что возможная военная операция Турции в Сирии вызывает серьезную обеспокоенность в ведомстве, так как может подорвать интересы двух стран в регионе.