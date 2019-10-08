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МИД Турции назвал военную операцию на северо-востоке Сирии временной мерой

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МИД Турции назвал военную операцию на северо-востоке Сирии временной мерой

Анкара, 8 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал военную операцию Турции на северо-востоке Сирии являются временной мерой. Такое заявление он сделал в беседе с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

По его словам, Анкара уважает территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. Действия Турции в регионе он назвал временными.

«В ходе телефонного разговора господин Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, заявив, что шаг Турции в этом регионе является временным», — передает иранское внешнеполитическое ведомство.

В свою очередь, Зариф призвал Турцию воздержаться от военного вторжения и соблюдать Аданское соглашение с Сирией. Дипломат полагает, что таким образом удастся снять напряженность и достичь стабильности на северо-востоке САР.

Ранее член вооруженного формирования оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции «тотальной войной» в случае новой военной операции на севере Сирии. Бали утверждает, что курды стремятся к стабильности в регионе, однако готовы пресечь неспровоцированную агрессию Турции, передает Газета.ru.

Накануне глава Турции Реджеп Эрдоган анонсировал новую военную операцию на северо-востоке Сирии.

«Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует RT. Эрдоган уточнил, что целью операции является очистка региона от сил самообороны курдов.

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