Два комитета ООН приостановили работу из-за невыдачи виз США российским делегатам

Нью-Йорк, 8 октября. Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили свою работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности. В работе организации не смогли принять участие около семи российских дипломатов из-за того, что им не были выданы визы в США.

Комитет должен был начать свою работу в 15.00 (22.00 по московскому времени). Однако, как сообщает РИА Новости, перед заседанием на табло появилось сообщение, что заседание переносится на вторник. Работа должна начаться в 10.00 (17.00 Москвы).

О переносе заседания Шестого комитета по правовым вопросам сообщил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. Ранее стало известно, что ни один из членов делегации Ирана, участвующих в заседании Шестого комитета, не получил визу.

По словам Кузьмина, программа работы комитета принимается консенсусом, которого на данный момент нет. Он добавил, что чаша терпения переполнена, поэтому комитеты решились на демарш.

Напомним, членам российской делегации, которые планировали принять участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту.

На минувшей неделе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе Первого комитета ООН не выдали визы США.

Российская сторона настаивает, чтобы комитет не начинал официальную работу, пока все представители РФ не получат разрешительные документы на въезд в страну, сообщала «Газета.ру».