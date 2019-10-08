Пелоси обвинила Трампа в безрассудстве за решение вывести войска с северо-востока Сирии

Вашингтон, 8 октября. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала безрассудным решение Дональда Трампа вывести войска с северо-востока Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, Трамп «предает курдских союзников» Вашингтона.

«Это безрассудное, неправильное решение подрывает усилия наших смелых военнослужащих и союзников, направленные на то, чтобы положить конец тирании ИГ1 (ИГ, «Исламское государство»1 — запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН)», — сказала Пелоси.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена проводить самостоятельную политику к востоку от реки Евфрат в Сирийской Арабской Республике после провала переговоров с Соединенными Штатами. Телефонная беседа между американским и турецким лидерами состоялась 6 октября. По ее итогам хозяин Белого дома заявил, что не поддержит Турцию в случае начала новой военной операции на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, сенатор Линдси Грэм пригрозил Турции, санкциями в случае нового вторжения в Сирию.

«Мы введем санкции против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и выступим за приостановку ее членства в НАТО в случае нападения на курдские силы, которые помогли Соединенным Штатам уничтожить халифат Исламского государства (запрещенная в России организации — прим. ФАН)», — цитирует RT.

Just spoke to Sen @ChrisVanHollen about situation in Syria.



We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019

Сообщалось также, что жители Дейр-эз-Зора осудили действия протурецких боевиков в Африне.

1 Организация запрещена на территории РФ.