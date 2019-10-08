Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Пелоси обвинила Трампа в безрассудстве за решение вывести войска с северо-востока Сирии

87
0 Оставить комментарий

Пелоси обвинила Трампа в безрассудстве за решение вывести войска с северо-востока Сирии

Вашингтон, 8 октября. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала безрассудным решение Дональда Трампа вывести войска с северо-востока Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, Трамп «предает курдских союзников» Вашингтона.

«Это безрассудное, неправильное решение подрывает усилия наших смелых военнослужащих и союзников, направленные на то, чтобы положить конец тирании ИГ1 (ИГ, «Исламское государство»1 — запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН)», — сказала Пелоси.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена проводить самостоятельную политику к востоку от реки Евфрат в Сирийской Арабской Республике после провала переговоров с Соединенными Штатами. Телефонная беседа между американским и турецким лидерами состоялась 6 октября. По ее итогам хозяин Белого дома заявил, что не поддержит Турцию в случае начала новой военной операции на северо-востоке Сирии.

В свою очередь, сенатор Линдси Грэм пригрозил Турции, санкциями в случае нового вторжения в Сирию.

«Мы введем санкции против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и выступим за приостановку ее членства в НАТО в случае нападения на курдские силы, которые помогли Соединенным Штатам уничтожить халифат Исламского государства (запрещенная в России организации — прим. ФАН)», — цитирует RT.

Сообщалось также, что жители Дейр-эз-Зора осудили действия протурецких боевиков в Африне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров