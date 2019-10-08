Волкер покинул пост исполнительного директора института имени Маккейна

Москва, 8 октября. Ушедший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел с поста исполнительного директора Института международного лидерства имени Джона Маккейна, сообщает пресс-служба Университета штата Аризона.

В своем заявлении Волкер сообщил, что известил президента университета Майкла Кроу и Синди Маккейн о решении покинуть свой пост. В качестве причины он указал, что внимание СМИ к его работе в качестве спецпредставителя США по Украине «может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося развития института».

В конце сентября стало известно, что Волкер подал в отставку. По данным СМИ, он написал заявление об отставке после публикации жалобы информатора — сотрудника американских спецслужб, о беседе президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Сообщалось, что в жалобе упоминалось имя Волкера.

Волкер был вызван в американский Конгресс, где запущена процедура импичмента против Трампа. 10 октября Волкер должен объяснить конгрессменам, почему его имя упоминается в жалобе на то, что Трамп оказывал давление на Зеленского, желая получить дискредитирующую информацию о своем политическом противнике Джо Байдене.

Эта жалоба, а затем и стенограмма разговора Трампа и Зеленского стали причиной инициированной демократами процедуры импичмента в палате представителей. Действующего президента США обвинили в том, что он вмешивает иностранное государство в предстоящие выборы главы Белого дома.

В интервью Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко выразил мнение, что отставка Волкера, безусловно, связана с беседой Трампа и Зеленского. Он напомнил, что «госпереворот и войну на Украине развязали, по большому счету, американские демократы», при этом Волкеру пришлось «маневрировать между демократами и Трампом».

Он не исключил, что Волкер был посвящен в такие дела, которые могут быть использованы и против демократов и продвигаемого ими на пост главы Белого дома Байдена, и против Трампа, претендующего на новый президентский срок. А потому элиты его решили отстранить и закулисно раскручивать в свою пользу.