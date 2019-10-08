Секретариат ООН выразил обеспокоенность в связи с невыдачей виз США россиянам

Нью-Йорк, 8 октября. Секретариат ООН выразил обеспокоенность в связи с невыдачей виз США представителям России, которые должны были принять участие в работе комитетов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы испытываем озабоченность по поводу вопроса о визах, поднятого Российской Федерацией. Мы в секретариате ООН поддерживаем контакты по этому вопросу с принимающей стороной», — передает ТАСС.

Хак уточнил, что представители Всемирной организации ведут диалог с принимающей стороной. Соединенные Штаты Америки отказали в выдаче виз части делегации России. Представители РФ планировали участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения.

В связи с конфликтной ситуацией заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести сессии комитета в другой город. В качестве альтернативы дипломат предложил Вену или Женеву.

Ранее стало известно о переносе работы Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который ведает правовыми вопросами.

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет. Делегация Ирана заявила о том, что не готова поддержать принятие программы работы», — пояснил заместитель постоянного представителя России при Всемирной организации Геннадий Кузьмин.

RT напоминает, что представитель Ирана отказался дать согласие на принятие плана работы Шестого комитета из-за отказа Соединенных Штатов Америки в выдаче виз.