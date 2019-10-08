Стали известны новые факты в деле утечки данных клиентов Сбербанка

Москва, 8 октября. Виновный в утечке данных клиентов Сбербанка сотрудник продал преступной группе в теневом Интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Администрация банка завершила внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов. Злоумышленник установлен, сейчас с ним работают правоохранители. Все украденные сведения были изъяты.

«Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными», — говорится в сообщении Сбербанка.

В финансовой организации заверили, что все эти карты перевыпущены, «угрозы для средств клиентов нет».

На минувшей неделе Сбербанк сообщил о возможной утечке данных по кредитным картам, сообщали «Известия». Позже в банке заявили, что один из сотрудников кредитно-финансовой организации признал свою вину.

В понедельник глава финансовой организации Герман Греф рассказал о подготовке предложения по улучшению системы безопасности после утечки данных. По его словам, в баке готовят комплексное предложение. Кроме того, Греф дал несколько советов клиентам о том, как обеспечить безопасность своих средств. Глава Сбербанка еще раз напомнил, что сотрудники банка никогда не будут звонить клиенту с целью узнать его личные данные, поскольку они и так у них есть.