В Совфеде оценили значение начала грузового движения по Крымскому мосту

Москва, 7 октября. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление Минтранса о начале движения грузовых поездов по Крымскому мосту в июне 2020 года.

Цеков подчеркнул, что открытие железнодорожного движения означает полное восстановление транспортного сообщения с Крымом.

«Из острова, которым мы стали после 2014 года, снова становимся полуостровом, связываемся с материковой частью России», — заявил Цеков в интервью RT.

Сенатор отметил, что запуск движения грузовых поездов скажется на товарообороте и самого полуострова, и материковой части России.

В понедельник Минтранс РФ назвал сроки запуска пассажирских и грузовых поездов через Крымский мост. Грузовые составы отправятся через переправу в июне 2020 года, а движение пассажирских поездов начнется в декабре 2019 года. В это же время будут открыты подходы к мосту. Предложение по срокам запуска грузового движения уже передано в правительство России.

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. Изначально открытие автомобильной части переправы планировалось на конец 2018 года, но его открыли с опережением.

В конце сентября представители российских СМИ впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста в вагоне, который используют строители переправы. Дорога заняла у журналистов около получаса.

Отметим, что строительство переправы вызывало яростное негодование украинских политиков. Киев призвал ЕС ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве моста. В декабре прошлого года депутат Рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вратами ада» и призвал инопланетян или другие силы уничтожить его.