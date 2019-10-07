В Конгрессе США запросили у Пентагона документы по военной помощи Украине

Вашингтон, 7 октября. Представители Демократической партии США в палате представителей направили запрос главе Пентагона Марку Эсперу о предоставлении документов по Украине. Аналогичное требование заявлено исполняющему обязанности главы административно-бюджетного управления администрации президента США Расселу Воуту.

Уточняется, что запрос направлен представители комитетов разведки, реформ и надзора, а также иностранных дел. Конгрессмены хотят выяснить, имело ли место влияние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Украину, и подвергал ли хозяин Белого дома угрозе американские национальные интересы.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил лидеров Демократической партии в государственной измене.