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В Конгрессе США запросили у Пентагона документы по военной помощи Украине

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В Конгрессе США запросили у Пентагона документы по военной помощи Украине

Вашингтон, 7 октября. Представители Демократической партии США в палате представителей направили запрос главе Пентагона Марку Эсперу о предоставлении документов по Украине. Аналогичное требование заявлено исполняющему обязанности главы административно-бюджетного управления администрации президента США Расселу Воуту.

Уточняется, что запрос направлен представители комитетов разведки, реформ и надзора, а также иностранных дел. Конгрессмены хотят выяснить, имело ли место влияние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Украину, и подвергал ли хозяин Белого дома угрозе американские национальные интересы.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил лидеров Демократической партии в государственной измене.

«Они приняли форму мошеннической речи, преднамеренно произнесённой в целях циничного обмана, и незаконных встреч с крайне пристрастным «разоблачителем» и его адвокатом», — цитирует RT.

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